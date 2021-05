Luka Modric 'lidera' convocados da Croácia para o Euro'2020

O médio Luka Modric, de 35 anos - Bola de Ouro em 2018 - destaca-se na lista dos 26 convocados da Croácia, vice-campeã mundial, para a fase final do Euro'2020, cuja lista foi esta segunda-feira divulgada.

No Europeu, a disputar entre 11 de junho e 11 de julho, a Croácia integra o grupo D, juntamente com a República Checa, a Inglaterra e a Escócia, em jogos que decorrerão em Glasgow e em Londres.

Além de Modric, o selecionador Zlatko Dalic convocou outros jogadores que se revelaram importantes esta época nos respetivos clubes, nomeadamente, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic (Inter Milão), Ante Rebic (AC Milan) e Mario Pasalic (Atalanta).

"Os nossos últimos resultados não foram os melhores, mas estou otimista. O nosso primeiro objetivo é passar a fase de grupos", considerou o selecionador croata.

Depois da seleção ser vice-campeã mundial, em 2018, as expectativas são altas, mas Zlatko Dalic pediu prudência: "A fasquia está muito alta, as ambições não são realistas. Estamos entre as 10 melhores equipas da Europa, mas há muitos candidatos ao trono que estão à nossa frente".

A lista para o Europeu apresenta os 26 futebolistas convocados, numa lista que integra à parte mais oito suplentes, até à oficialização junto da UEFA, com data-limite em 1 de junho.



Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Lovre Kalinic (Hajduk Split), Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town/Ing).

- Defesas: Domagoj Vida (Besiktas/Tur), Dejan Lovren (Zenit São Petersburgo/Rus), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid/Esp), Borna Barisic (Rangers/Esc), Duje Caleta-Car (Marselha/Fra), Josip Juranovic (Légia Varsóvia/Pol), Domagoj Bradaric (Lille/Fra), Mile Skoric (Osijek) e Josko Gvardiol (Dínamo Zagreb).

- Médios: Luka Modric (Real Madrid/Esp), Mateo Kovacic (Chelsea/Ing), Marcelo Brozovic (Inter Milão/Ita), Milan Badelj (Génova/Ita), Mario Pasalic (Atalanta/Ita), Nikola Vlasic (CSKA Moscovo/Rus), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb).

- Avançados: Ivan Perisic (Inter Milão/Ita), Andrej Kramaric (Hoffenheim/Ale), Ante Rebic (AC Milan/Ita), Josip Brekalo (Wolfsburgo/Ale), Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb), Mislav Orsic (Dínamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna/Esp).



Lista de suplentes:

Filip Uremovic (Rubin Kazan/Rus), Marko Livaja (Hajduk Split), Toma Basic (Bordéus/Fra), Marin Pongracic (Wolfsburgo/Ale), Kristijan Lovric (HNK Gorica), Lovro Majer (Dínamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek), Nikola Moro (Dínamo Moscovo/Rus).