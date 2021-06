Mancini dá minutos para preparar o ‘mata-mata’

Numa partida em que o empate apura as duas equipas para a fase a eliminar, a Itália que lidera o grupo vai fazer algumas mudanças no onze. Por exemplo, Marco Verratti vai a jogo, depois de ter ficado de fora por lesão, como confirmou o selecionador Roberto Mancini. “Marco precisa de jogar. Depois de tantos treinos está pronto. Vamos ver como se sente durante a 1ª parte”, adiantou.

Também Andrea Belotti vai ser titular, no lugar de Immobile, e mostrou-se ansioso por ajudar a sua seleção. “Tenho vontade de jogar, porque todos queremos participar e dar o nosso contributo. Vou tentar fazer golos, mas ainda estamos no início do torneio e todos sabemos que temos de estar prontos”, confessou.

Já no País de Gales poucas mexidas e Joe Allen, novamente titular, quer surpreender. “É um daqueles jogos em que queremos estar envolvidos. Eles têm estado fenomenais e queremos estar à altura do desafio”, referiu o médio.