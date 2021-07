Matthäus: «Ingleses merecem o trauma dos penáltis»

Antigo internacional alemão, Lothar Matthäus assumiu uma pequena satisfação pelo insucesso inglês no Euro'2020, muito por conta do comportamento fora das quatro linhas dos adeptos ingleses. Na sua coluna no SportBild, o ex-jogador do Bayern Munique lembrou alguns factos ocorridos e diz mesmo que o trauma dos penáltis foi merecido, precisamente por conta de tudo isso...





"Os adeptos ingleses foram hostis para uma criança com a camisola da Alemanha. Assobiaram os hinos nacionais dos adversários. O guarda-redes dinamarquês Kasper Schmeichel foi incomodado por um laser quando ia tentar defender o penálti que o Sterling 'cavou' para se apurarem para as 'meias'. Acrescentem ainda os atos de racismo para os seus próprios jogadores depois da final. Caros ingleses, tudo isto é comportamento antidesportivo, que não sabíamos que vocês tinham e que não queremos voltar a ver. Tenho pena pelos jogadores, mas vocês merecem o trauma por a final ter sido perdida nos penáltis", escreveu o antigo internacional alemão, no SportBild.