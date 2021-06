Médico da seleção da Dinamarca faz o ponto da situação sobre Eriksen: «Está de bom humor»

Morten Boesen, o médico da seleção da Dinamarca, contou este domingo em conferência de imprensa que Christian Eriksen está bem e que os exames que o jogador realizou no hospital até ao momento vieram sem alterações.





"Todos os exames que estamos a realizar estão bem", contou Boesen. "Mas o Christian continua hospitalizado e em observação. E sim, está de bom humor. Está desperto, responde de forma relevante e clara. O coração bate de novo."O médico explicou que ainda não foi identificada uma causa para o colapso que aconteceu ontem, durante o jogo da Dinamarca com a Finlândia. "Não temos resposta. Esse é um dos motivos para ainda estar internado."Os restantes jogadores também são uma preocupação. "Colocámos os nossos psicólogos em campo para ajudar nesta crise. Ativámo-los durante a noite, para jogadores e técnicos. Alguns deles mostraram o seu verdadeiro ser, uns falam muito, outros nem tanto. Foram horas difíceis. Depois de voltarmos ao hotel recebemos muita ajuda."Morten Olsen explicou que no campo as coisas estiveram muito complicadas. "O Christian esteve morto em algum momento. Quão perto estivemos disso? Não sei. Não sabemos por que aconteceu. Tivemos de começar com uma massagem cardíaca e uma concussão porque ele tinha ido. Foi muito rápido. Houve uma paragem cardíaca e foi reanimado com a descarga de um desfibrilhador."