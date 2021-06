Médico do Inter diz que Eriksen nunca teve qualquer problema: «Os controlos são muito rigorosos»

Piero Volpi, médico do Inter, garante que Christian Eriksen nunca revelou qualquer problema de saúde que pudesse sequer indiciar que um dia poderia sofrer um colapso, como aconteceu ontem no jogo da Dinamarca com a Finlândia, no Euro'2020. Os médicos salvaram-lhe literalmente a vida em campo e o jogador está agora hospitalizado, a realizar exames.





"Foi um momento muito mau, não apenas para mim, mas para toda a família do Inter", explicou Piero Volpi, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'."O Eriksen será sujeito a mais exames nos próximos dias, o mais importante é que ele se sente bem. Mas nunca houve qualquer episódio que sequer apontasse para um problema, tanto no Tottenham como no Inter. Em Itália os controlos são muito rigorosos", adiantou ainda o médico dos nerazzurri.