Médio da Escócia infetado com Covid-19

John Fleck testou positivo à covid-19 e vai falhar o particular da Escócia com os Países Baixos, no Algarve, estando em dúvida para o arranque da fase final do Euro'2020, anunciou esta terça-feira a federação escocesa.

De acordo com o organismo, Fleck, que atua em Inglaterra no Sheffield United, vai ficar isolado nos arredores de Madrid, onde a seleção escocesa está a preparar a participação no próximo Europeu, e não viaja para o Algarve, para o duelo desta quarta-feira com os holandeses.

"Ele está bem, sem sintomas e vai ter que ficar em isolamento durante um tempo. Vamos tratar dele como tratamos de todos e sabemos que não vamos poder contar com ele durante alguns dias. Esperemos que fique por aí", disse o selecionador Steve Clarke.

Por estar infetado com o novo coronavírus, o jogador de 29 anos, que tem cinco internacionalizações pela Escócia, poderá igualmente falhar o primeiro jogo da sua seleção no Euro'2020, em 14 de junho, frente à República Checa, em Glasgow.

A federação escocesa acrescentou que os restantes 25 jogadores que estão no estágio, assim como a equipa técnica e restante staff, foram novamente testados e que todos os resultados deram negativo.

A Escócia está no Grupo D com a República Checa, Inglaterra e Croácia.

A fase final do Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.