Álvaro Morata marcou o golo que deu o empate à Espanha nas meias-finais do Europeu, frente a Itália, em Wembley, e a mulher do jogador, que é italiana, recebeu insultos através das redes sociais.





Alice Campello mostrou as mensagens insultuosas, em que até os filhos do casal são visados."Sinceramente não estou a sofrer por nenhuma destas mensagens, de verdade. Nem sequer acredito que seja um fator de 'italianos', mas sim de ignorância. Mas penso que se isto tivesse acontecido a uma rapariga mais frágil, podia ter sido um problema. Recordemos que é um desporto para unir e não para dar aso às vossas frustrações. Realmente espero que no futuro possam ser tomadas medidas sérias relativamente a este tipo de pessoas, porque isto é vergonhoso e inaceitável", escreveu a italiana., nos penáltis, com Morata a falhar um deles.