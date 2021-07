Mourinho critica alterações de Southgate e opções nos penáltis: «Fugiram da responsabilidade»

José Mourinho admitiu, esta segunda-feira, não conseguir encontrar explicação para as substituições feitas por Gareth Southgate, selecionador da Inglaterra, no último minuto do prolongamento da final do Euro'2020 perdida para a Itália.





"Gostaria de abordar um ponto que para mim foi ainda mais difícil de ver do ponto de vista do treinador, que foi a troca do Walker e do Henderson pelo Rashford e o Sancho. Antes de um canto, perdeu dois bons defesas e trocou-os por dois jogadores que estavam frios, que não são defesas e a Inglaterra poderia ter perdido o jogo ali. É algo que eu não consegui entender", afirmou o treinador português, à rádio 'TalkSport', aludindo ao facto de Rashford e Sancho terem entrado em campo para serem dois dos marcadores dos penáltis mas... ambos falharam.O técnico da Roma criticou ainda a escolha de Bukayo Saka, jovem avançado do Arsenal, para cobrar o quinto penálti dos ingleses - lance que viria a ser decisivo com defesa de Donnarumma a dar o título europeu à Itália - e acusou os jogadores mais experientes da seleção inglesa de não assumirem a responsabilidade."Acho que é demais para um jovem ter tanta pressão em cima num momento daqueles. Não sei se deva perguntar ao Gareth o porquê de jogadores que deveriam estar ali, não estarem. Jogadores que deveriam estar lá fugiram da responsabilidade. Penso que o Gareth é honesto, é um treinador que protege muito o grupo e não acredito que ele viesse dizer que jogador A ou B fugiram, esconderam-se ou disseram que não estavam preparados. Não me perguntem quem, mas posso garantir que há um jogador que podia estar nesta equipa, mas não estava, e um dos motivos para não estar foi porque na meia-final do Mundial da Rússia recusou bater um penálti", justificou o Special One.