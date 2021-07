Mourinho e a falta assinalada sobre Sterling: «Não percebo a decisão. Não é penálti»

José Mourinho analisou a partida entre Inglaterra e Dinamarca, que resultou na vitória inglesa (2-1 após prolongamento) e respetiva qualificação para a final do Euro'2020. Em conversa ao 'talkSPORT', o treinador português foi muito crítico para com a arbitragem de Danny Makkelie e dos seus assistentes, insistindo que "não percebe" o facto de o VAR não chamar o árbitro principal para assistir ao lance do penálti assinalado sobre Sterling que, para si, "nunca é penálti".





"A melhor equipa ganhou. A Inglaterra mereceu, foram fantásticos, mas para mim, nunca é penálti. A Dinamarca jogou da maneira que eu esperava, jogaram até aos seus limites. A este nível, numa meia-final do Europeu, não percebo a decisão do árbitro, e percebo ainda menos o facto do VAR não lhe ter dito para ir consultar o ecrã. Como um homem do futebol, estou muito feliz pela vitória inglesa, mas desapontado pela maneira como foi", frisou.A Inglaterra vai agora defrontar a Itália na final do Euro'2020, naquela que é a oportunidade de Gareth Southgate de conquistar pela primeira vez um campeonato da europa para a seleção, depois de se ter tornado o primeiro selecionador da história a levar os 'três leões' a uma final da mesma competição.