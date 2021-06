Mourinho e o adeus de Portugal ao Europeu: «Estou mais triste do que desiludido»

José Mourinho analisou, na crónica que assina no jornal inglês 'The Sun, o jogo de hoje, que coloca frente a frente a Inglaterra e a Alemanha, mas abordou também o adeus de Portugal ao Euro'2020. O treinador da Roma diz que a Seleção Nacional jogou bem contra a Bélgica.





"Sinto-me mais triste do que desiludido. Não foram maus diante da Bélgica", escreveu Mourinho."Na primeira parte vimos duas boas equipas, que mostraram grande respeito uma pela outra, mas o golo da Bélgica mudou tudo. Portugal arriscou, fez mudanças e tornou-se mais ofensivo. O André Silva passou a ser o ponta-de-lança e o Cristiano Ronaldo passou a poder mover-se e a criar mais", acrescentou."Foi uma forma honrosa de os campeões saírem. Perderam, mas deram tudo contra uma equipa que é candidata a vencer o torneio", analisou.Noutro trecho do texto Mourinho falou sobre a defesa da Inglaterra e abordou o golo sofrido por Portugal. "A Inglaterra jogou três encontros com quatro defesas e não sofreu qualquer golo, pelo que não seria crítico se o Gareth [Southgate, o selecionador] apostasse em quatro outra vez. Mas será obrigatório os alas fazerem um grande trabalho defensivo, o que limitará as suas capacidades atacantes. Portugal jogou com quatro, contra uma Bélgica que tinha cinco. O Thorgan Hazard, um lateral-esquerdo, marcou porque o Bernardo Silva, que jogava a ala, não o controlou naquela situação."