Mourinho escolheu o jogador do Euro'2020... e teve de mudar de opinião

Com o final do Euro'2020 chega aquele momento de balanços, com os especialistas a lançarem as suas escolhas quanto aos melhores. A UEFA já a fez e colocou Gianluigi Donnarumma como o jogador do torneio, uma escolha que José Mourinho apenas partilha por 'obrigação'... É que o técnico português decidiu fazer as suas eleições ainda antes do desempate por penáltis e aí a sua escolha passava por outro nome.





"Ontem estava a tentar escolher, só para mim, o melhor jogador do torneio, mas tentei fazê-lo antes dos penáltis, sem saber quem vencia a prova. Este jogador não jogou o primeiro, o Verratti não jogou nos dois primeiros, o Chiellini não jogou no segundo e terceiro, este esteve bem aqui, mas não foi fantástico ali... Antes dos penáltis o meu jogador do torneio foi o Kyle Walker", começou por dizer, à TalkSport."Esteve fenomenal. Desde o primeiro minuto ao momento em que saiu na final. Foi fenomenal. Esteve lá para cobrir os centrais, não me lembro de ter perdido um único duelo. Não avançou tanto quanto faz no seu clube por uma questão de estratégia, mas quando chamou um jogador de animal é o melhor elogio que lhe posso dar. Kyle Walker, um verdadeiro animal. Para mim foi fenomenal do princípio ao fim", disse o técnico.Ora, depois da final... a opinião mudaria. "Donnarumma. Porque defendeu o último [penálti]. Para mim a melhor defesa do torneio foi a do Pickford ao penálti do Jorginho, porque era muito difícil de fazer. As defesas do Donnarumma não foram fenomenais, porque os penáltis foram bastante fracos, mas ele faz as defesas que dão o título e não me lembro de um único erro dele ao longo do torneio"