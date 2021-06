Mourinho: «Quando se olha para a equipa de França e se imagina Benzema, Griezmann e Mbappé...»

José Mourinho elaborou uma lista de jogadores que podem destacar-se no Europeu e considerou que, na seleção francesa, Benzema vai conseguir tirar o melhor de Mbpappé. O treinador português da Roma elegeu, também, Harry Kane, Lukaku e Cristiano Ronaldo como potenciais figuras da prova.





"O melhor cumprimento que se pode fazer ao Karim Benzema é dizer-lhe que o Cristiano Ronaldo estava apaixonado por ele no Real Madrid. E para o Cristiano estar apaixonado por outro avançado significa que o Karim fazia muito por ele", explica o treinador ao jornal inglês 'The Sun'."O Karim é provavelmente o único n.º 9 que conheço que não é egoísta neste jogo. A sua visão é incrível, a forma como ele desfruta do futebol passa por jogar com muita liberdade. Posso apenas compará-lo com Harry Kane neste sentido", prosseguiu Mourinho.Depois, anteviu a França a fazer um bom Europeu. "O Karim como jogador é incrível. É absolutamente fantástico e quando se olha para a equipa de França e se imagina o Antoine Griezmann e o Mbappé a jogarem com ele, penso que pode ser algo muito maravilhoso. O Mbappé é muito, muito rápido. O Griezmann é incrível a rematar, aparece por trás do avançado e entre as linhas. E o Karim, a forma como interage com todos, é fantástico."