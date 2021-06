Mourinho: «Rúben Dias é o melhor central do mundo»

José Mourinho considera que não ficaria "surpreendido" se Portugal fosse eliminado na fase de grupos do Euro'2020. Em entrevista ao 'The Sun', o técnico português, que vai orientar a Roma na próxima temporada, falou sobre a qualidade de Rúben Dias, sobre o último Europeu de Cristiano Ronaldo, e sobre a "calma" de Fernando Santos.





"O Rúben Dias é o melhor central do mundo atualmente. Com a sua transferência para a Premier League, está a ganhar outro nível de experiência. É um central fantástico, e tem ao lado o Pepe, que com 38 anos, também tem muita experiência. Isto pode ser uma grande força para Portugal, uma vez que depois têm imenso talento no ataque", começou por dizer, passando para Cristiano Ronaldo: "O Cristiano não é mais um jovem, e este será provavelmente o seu último Europeu. Depois de se ter tornado campeão da Europa em 2016, acredito que ele vá tentar dar tudo para ganhar uma última vez".Questionado acerca do atual selecionador, Fernando Santos, Mourinho sublinhou que é "a pessoa certa para ocupar o cargo. É muito estável, muito calmo, adapta-se muito bem, e conhece muito bem os jogadores".Por fim, o treinador português falou sobre a coesão da equipa e a dificuldade do grupo F, onde também estão presentes Alemanha, França e Hungria: "Se Fernando Santos mantiver o Cristiano, o Pepe, o Rui Patrício e o Moutinho, tem uma estrutura de jogadores experientes. É um grupo muito difícil, se me dissessem que Portugal seria eliminado na fase de grupos, não ficaria surpreendido. Se passarmos a fase de grupos, somos capazes de ir até ao fim", rematou.Recorde-se que a primeira partida de Portugal a contar para o Euro'2020 se disputa no dia 15 de junho, frente à Hungria, em Budapeste, às 17:00.