Mourinho vê Itália favorita contra a Espanha: «É a vingança do Euro’2012»

José Mourinho considera a Itália favorita no duelo com a Espanha. O técnico deixa, no entanto, elogios à ‘Roja’ e lembra a final do Euro’2012, na qual a seleção então orientada por Vicente del Bosque venceu a Itália por 4-0.





“Tenho muito respeito pela Espanha, mas não acho que ela seja tão forte quanto a Itália. Esta última tem talento e uma certa forma de jogar que, quando o jogo vai na direção que ela quer, é capaz de arrasar os adversários. É a vingança da final do Euro, quando a Espanha destruiu a Itália completamente”, diz o atual técnico da Roma em declarações ao ‘TalkSport’. “A Itália está fortemente ligada à seleção nacional. Agora estou de quarentena em Roma, no centro de treinos do clube, mas sinto que aqui estão todos bastante entusiasmados e otimistas”, conta.

O técnico comenta ainda a goleada (4-0) imposta pela Inglaterra à Ucrânia. “Foi uma grande exibição. Tornaram o jogo fácil sem problemas de maior, ou seja, sem lesões nem suspensões. Agora, a meia-final vai ser mais difícil porque a Dinamarca é muito melhor seleção do que a Ucrânia”, frisa José Mourinho, que deixa elogios à seleção nórdica: “A Dinamarca apresenta um bom estado de espírito, mesmo depois do que aconteceu a Eriksen. Creio que vai ser um jogo difícil para a Inglaterra, apesar de esta estar a atravessar um bom momento de forma e jogar em casa.”