No final da derrota com a Ucrânia (2-1), que ditou o adeus da Seleção Nacional ao 1.º lugar do grupo B, Nélson Semedo era o espelho da desilusão portuguesa. "Eles foram lá duas vezes, na primeira parte, e fizeram dois golos. Nós criamos várias oportunidades, até de bola parada, mas não entrou, há que levantar a cabeça", afirmou à RTP.





O lateral direito do Barcelona lamenta o desperdício luso e a perda do 1.º lugar do grupo, contudo mostra-se confiante no apuramento direto para o Euro’2020. "Eles têm uma boa equipa, com bons jogadores, fizeram um bom jogo, mas acho que merecíamos mais. Se jogarmos os dois jogos que faltam como jogámos na 2.ª parte, vamos garantir o apuramento de certeza", garantiu.