No meio está a virtude: antevisão do Croácia-Espanha

Luis Enrique destacou a qualidade de Modric e Kovacic – “Os mais talentosos da Croácia”, vincou –; Dalic enfatizou a capacidade de circulação de bola de Espanha. Para ambos os técnicos, no meio está a virtude das duas seleções e a chave do jogo. “ Para uma equipa como a nossa, o meio-campo é muito importante. É vital para nós, mas também para a Croácia, pois é a zona onde têm mais qualidade. Será uma batalha pelo controlo”, perspetivou Luis Enrique, rendido a Pedri: “É uma lufada de ar fresco até quando joga ténis de mesa.” As ameaças de morte a Morata também foram tema de conversa, mas o técnico pouco adiantou. “É um caso de polícia.”

Do lado croata, a preocupação está na solução para a ausência de Perisic. “Será difícil substituí-lo. Foi dos melhores na fase de grupos”, assumiu Dalic, consciente do valor do adversário. “Começaram com o pé errado, como nós, mas venceram por 5-0 no último jogo. Adoram manter o bola e construir seu jogo a partir disso. Não será nada fácil.”