O alerta de Rúben Neves: «Luxemburgo pode ser uma surpresa»

Rúben Neves deixou esta quarta-feira um 'aviso à navegação': cuidado com o Luxemburgo. Em conferência de imprensa, o médio do Wolverhampton sublinhou que a seleção que Portugal vai defrontar na sexta-feira (Estádio de Alvalade, 19H45) em mais uma jornada de apuramento para o Euro'2020 tem argumentos de peso."Estamos completamente focados no jogo com o Luxemburgo, vamos defrontar uma equipa que pode ser uma surpresa, extremamente bem organizada. Não podemos cair no erro de olhar para o Luxemburgo e pensar que vai ser fácil. Já provaram que podem causar alguns problemas. Estamos 100% focados", disse o médio, reiterando: "entramos sempre para ganhar. Temos mais duas finais pela frente, sempre com o objetivo de vencer".Com a possibilidade de William Carvalho não estar ainda apto para o jogo de sexta-feira, Rúben Neves garante que (ainda) não pensa ser titular. "Fizemos o nosso primeiro treino ontem, tenho a certeza que o mister escolherá os melhores para defrontar o Luxemburgo. Estamos todos preparados e com motivação para ajudar a Seleção".