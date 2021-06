O inacreditável 'tweet' de um italiano: UEFA já lhe chama "mestre das previsões"

A Itália venceu esta sexta-feira a Turquia, por 3-0, em jogo inaugural do Euro'2020, disputado em Roma. Ora, até aqui tudo relativamente normal. O mais espantoso aconteceu quando, horas antes do encontro, um adepto utilizou o seu 'Twitter' para fazer a previsão do resultado da partida e dos marcadores dos golos... e acertou em cheio em todos os palpites.





O italiano, para além de ter adivinhado que o confronto terminaria 3-0 a favor da Itália, previu que a vitória seria com golos de Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e... Demiral na própria baliza. A UEFA reagiu a este palpite inacreditável com um: "Bravo! Sem dúvida um mestre das previsões!".Veja aqui o 'tweet':