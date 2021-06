«O meu valor? Pergunta ao Transfermakt»: Jovem sueco de 21 anos surpreende no Europeu

Alexander Isak tem apenas 21 anos e é já uma das figuras do Europeu. O jovem avançado da Suécia não marcou diante da Espanha e da Eslováquia, mas foi o melhor jogador da seleção nórdica em ambas as partidas. Assumiu o lugar que seria de Ibrahimovic e não está a desiludir...





Por isso tem chamado a atenção de alguns clubes da Premier League, nomeadamente do Arsenal, mas o jogador da Real Sociedad não se deixa perturbar por isso. "Sinto-me um pouco lisonjeado, claro. Isso é bom, é sinal de que se fez algo de bom. Mas em muitas ocasiões o interesse de um clube não é algo que importe muito, eles podem interessar-se sem que nada aconteça. Há que aceitar isso como uma pitada de sal e continuar a fazer o que se faz bem", contou Isak em conferência de imprensa.O jogador foi inquirido sobre a forma como pode subir o seu valor de mercado no Europeu e respondeu com humor. "Podes telefonar ao Transfermarkt e perguntar", disse entre risos. "Essas coisas não me afetam de forma negativa. Não é a primeira vez na minha carreira que se fala de outros clubes. Nunca foi um problema e não será agora."