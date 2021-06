O número 'absurdo' de posse de bola da Espanha e outros dados incríveis do nulo com a Suécia

A Espanha empatou a zero com a Suécia na estreia no Euro'2020, numa partida em que vários registos históricos saltaram à vista. Desde logo o controlo da bola. O domínio territorial da Roja foi tão evidente que terminou com... 85% de posse. De acordo com a Opta, desde o Euro'1980 que ninguém atingia semelhantes números!





85,1% - España ha registrado ante Suecia la mayor posesión en partido de la #Eurocopa desde 1980 (85,1%) y viene, en su último partido de un gran torneo, de registrar la segunda mayor posesión de la historia en un Mundial desde 1966 (79% ante Rusia). Colapso#Eurocopa2021 pic.twitter.com/bu9GFlBsW4 — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2021

Mas não só. A formação orientada por Luis Enrique efetuou 917 passes, contra os 161 dos suecos. Tornou-se, assim, na primeira seleção a fazer mais de 800 passes certos num jogo de Europeu em 41 anos.No que respeita a remates, o domínio, embora claro, não assumiu proporções tão esmagadoras: 17 contra 4.Consulte AQUI as estatísticas avançadas deste jogo