O 'paizinho’ Pandev não esquece Mourinho: «Conseguiu criar um grupo incrível»

Aconteça o que acontecer, Goran Pandev será sempre um dos nomes deste Campeonato da Europa. À beira de completar 38 anos (sopra as velas a 27 de junho) e depois de uma carreira vincada em clubes de renome, como Nápoles e Inter, o dianteiro irá finalmente estrear-se num grande palco pelo seu país. Pandev foi o centro das atenções na antevisão ao jogo de hoje, frente à Áustria, e recordou a convivência com José Mourinho, no Inter, um ‘casamento’ que resultou na conquista de vários troféus, inclusivamente de uma Champions.

"Tínhamos um bom relacionamento. Ele era como um pai que nos levou a algo que nunca imaginámos, pois o Inter não ganhava a Liga dos Campeões há 45 anos. Ele conseguiu criar um grupo incrível", afirmou o avançado macedónio.

Em relação à reforma, o ‘paizinho’ Pandev referiu que o importante é mesmo a componente física e que está preparado para correr o "dobro das crianças". O selecionador Igor Angelovski também não quis deixar passar a oportunidade para "saudar" o seu capitão.

Austríacos de dentes cerrados

A turma austríaca vai para a terceira participação num Europeu, mas está focada em fazer o que ainda não foi feito: vencer um jogo no certame. "Queremos conquistar os três pontos a todo o custo e fazer história", vincou Franco Foda, selecionador da Áustria.