Os países anfitriões que podem falhar o Euro'2020 e os que até já sabem onde vão jogar

As seleções já apuradas para a fase final do Euro'2020

Grupo A

Grupo B

Grupo C:

Grupo D

Grupo E

Grupo F

A fase final do Euro'2020 será uma edição diferente. Como há muito é do conhecimento geral, haverá 12 cidades de 12 países diferentes que irão receber jogos ao longo do próximo verão. Até ao momento, há seis seleções apuradas (Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia e Espanha) e italianos, russos e espanhóis já sabem mesmo em que grupo vão ficar. Mais: a Squadra Azzurra já tem definidas as datas e locais dos seus jogos na primeira fase.Isto porque as regras do sorteio determinam que. Quer isto dizer que a Itália ficará no grupo A, que terá partidas em Roma e em Baku. E que, por exemplo, se o Azerbaijão se apurasse também viria para este grupo. Já a Rússia, que tem uma cidade anfitriã, ficará no grupo B, que 'distribuiu' jogos em São Petersburgo e Copenhaga. Quanto a Espanha, acolherá partidas em Bilbau no grupo E, onde se incluiu ainda Dublin.No entanto, existem aqui algumas nuances. No caso da Itália, é certo que ficará no grupo A e jogará as três partidas em casa porque o Azerbaijão, no máximo, qualificar-se-á via playoff. Se o fizer, jogará duas partidas em Baku. Quanto à Rússia, aguarda ainda para ver o que o outro país anfitrião do grupo B, a Dinamarca, possa fazer. Caso os dinamarqueses se apurem também diretamente, será feito um sorteio para saber quem faz três encontros em casa e quem faz somente dois. Na mesma situação está a Espanha, que espera ainda para ver o que fará a Rep. Irlanda - está em segundo no seu grupo de apuramento mas viu a Suíça aproximar-se hoje, o que significa que está em risco de falhar a qualificação e 'dar' três partidas caseiras a Espanha.- Se ambos os anfitriões se qualificarem diretamente ou pelo playoff, será feito um sorteio para definir quem fará os três jogos em casa e quem fará apenas dois;- Se um anfitrião se qualifica diretamente e o outro via playoff ou é mesmo eliminado, o anfitrião qualificado receberá os três jogos;- Se um anfitrião se apurar via playoff e o outro for eliminado, fará os três jogos em casa.- Grupo A: Itália (Roma) e Azerbaijão (Baku)- Grupo B: Rússia (S. Petersburgo) e Dinamarca (Copenhaga)- Grupo C: Holanda (Amesterdão) e Roménia (Bucareste)- Grupo D: Inglaterra (Londres) e Escócia (Glasgow)- Grupo E: Espanha (Bilbau) Rep. Irlanda (Dublin)- Grupo F: Alemanha (Munique) e Hungria (Budapeste)- Itália (apurada e com três jogos caseiros garantidos)- Azerbaijão (no máximo apurar-se-á via playoff)- Rússia (já apurada)- Dinamarca (em 1.º no seu grupo de apuramento)- Holanda (em 2.º no seu grupo de apuramento)- Roménia (em 3.º no seu grupo de apuramento)- Inglaterra (em 1.º no seu grupo de apuramento)- Escócia (vai disputar o playoff)- Espanha (já apurada)- Irlanda (em 2.º no seu grupo de apuramento)- Alemanha (em 1.º no seu grupo de apuramento)- Hungria (em 2.º no seu grupo de apuramento)- Bélgica- Itália- Rússia- Polónia- Ucrânia- EspanhaO sorteio será realizado a 30 de novembro, em Bucareste, na Roménia. Serão um total de 24 seleções (20 da qualificação e 4 do playoff, que na altura do sorteio ainda não serão conhecidas), a dividir em seis grupos de quatro.