Os segredos da seleção francesa: do mais brincalhão à distribuição dos jogadores pelas mesas

Na sequência da polémica em torno de Giroud e Mbappé depois do particular com a Bulgária - o avançado do Chelsea acusou o companheiro de ser individualista - a França faz de tudo para manter um bom espírito de grupo e os veteranos da equipa, como Paul Pogba, esforçam-se para manter um equilíbrio saudável. Até a distribuição dos jogadores pelas mesas onde almoçam e jantam em Clairefontaine foi pensada ao mais ínfimo pormenor, segundo conta o 'Le Parisien'.





São quatro mesas, uma com mais jogadores do que os restantes, com oito, onde se encontra Benzema (regressado à seleção depois de um longo período de ausência) com grande parte dos chamados 'pesos-pesados'. Entre eles estão o capitão Hugo Lloris, Varane, Griezmann e Giroud, além de Pavard e Lucas Hernández.Mbappé tem andado triste e cabisbaixo por estes dias, segundo o mesmo jornal, e Pogba tem ajudado o companheiro. Na mesa de ambos estão também Dembelé, além de Thuram, Lenglet e Digne.As brincadeiras e 'palhaçadas' ficam para Griezmann, que conta muitas vezes com a ajuda de Pogba. Segundo o jornal, o avançado do Barcelona é um dos mais brincalhões do grupo. Encarrega-se de integrar Dembelé, com quem joga no Barcelona, sendo que também está muito ligado a Lucas e Lemar.