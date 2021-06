Pablo Sarabia responde a Van der Vaart: «O que ele disse foi uma cagada»

Pablo Sarabia não escondeu a revolta depois de ouvir as palavras de Rafael Van der Vaart, que considerou a equipa espanhola "horrível", fazendo votos para que a Holanda venha a defrontar a Espanha neste Europeu.





Numa entrevista ao jornal 'A Diario', o médio espanhol não deixou de responder ao antigo jogador holandês. "As suas declarações estão equivocadas, ainda mais sendo futebolista. Foi uma cagada o que ele disse, mas a única recordação que tenho disso é o Mundial de 2010, em que ele não esteve muito bem porque ganhámos a final", explicou o futebolista do PSG."Dar opinião é de graça. Mas a verdade é que não gosto que uma pessoa que sabe o que é o futebol fale desta forma de uma equipa", acrescentou Sarabia.Koke também foi inquirido sobre as declarações do antigo futebolista holandês, proferidas a um canal de televisão do seu país. "Quer o seu minuto de glória e está a tê-lo. Vi-o jogar muitas vezes, sobretudo no Mundial contra a Espanha. Temos aqui na federação uma foto do golo do Iniesta com ele ao lado...", atirou o jogador do Atlético Madrid, em declarações à Cadena Cope."Vamos guardar essas palavras para que nos motivem um pouco mais. Vamos tê-las na memória, sobretudo se tivermos de jogar contra a Holanda. Se jogarmos contra eles e perdermos, é futebol, mas pode acontecer outra coisa", acrescentou Koke."Há pouco tempo fizemos um particular contra eles e empatámos, isso não significa que sejamos coxos. Somos jogadores importantes, que jogam em equipas muito importantes e que ganharam coisas importantes. Temos aqui o Busquets, que ganhou uma final do Mundial contra a Holanda", finalizou.