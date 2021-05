Países Baixos sem Van Dijk, mas com o recuperado Daley Blind para o Euro'2020

A esperada ausência do lesionado Virgil van Dijk, do Liverpool, compensada pela recuperação do também defesa Daley Blind, do Ajax, destacam-se na lista de 26 convocados dos Países Baixos para o Euro'2020 de futebol.

Van Dijk, defesa central e grande referência do Liverpool, não recuperou de rotura de ligamentos de joelho sofrida em outubro e, há duas semanas, anunciou a renúncia a representar a 'laranja mecânica' nesta prova.

O selecionador Frank de Boer teve melhores notícias com a inclusão do defesa Daley Blind, igualmente lesionado num tornozelo e sem jogar desde março, sendo um dos 10 futebolistas do lote de 26 a jogar no campeonato do próprio país.

No regresso às grandes competições internacionais, depois de falhar o Euro'2016 e o Mundial'2018, os Países Baixos integram o grupo C, juntamente com a Ucrânia, a Áustria e a Macedónia do Norte.

Apesar das ausências das grandes competições, a seleção chegou à final da primeira edição da Liga das Nações, perdendo a final para Portugal, no Estádio do Dragão, na altura comandada por Ronald Koeman, substituído em setembro de 2020, quando se comprometeu com o FC Barcelona.

Os Países Baixos estreiam-se na competição em 13 de junho, ante a Ucrânia, na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, disputando antes particulares com a Escócia, em 2 de junho, e a Geórgia, quatro dias depois.





Lista dos 26 convocados dos Países Baixos:

Guarda-redes: Jasper Cillessen (Valência/Esp), Tim Krul (Norwich City/Ing) e Maarten Stekelenburg (Ajax/Hol).

Defesas: Daley Blind (Ajax/Hol), Matthijs de Ligt (Juventus/Ita), Joël Veltman (Brighton/Ing), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven/Hol), Stefan de Vrij (Inter Milão/Ita), Nathan Aké (Manchester City/Ing), Owen Wijndal (AZ Alkmaar/Hol), Jurien Timber (Ajax/Hol) e Patrick van Aanholt (Crystal Palace/Ing).

Médios: Donny van de Beek (Manchester United/Ing), Ryan Gravenberch (Ajax/Hol), Davy Klaassen (Ajax/Hol), Frenkie de Jong (FC Barcelona/Esp), Marten de Roon (Atalanta/Ita), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar/Hol) e Georginio Wijnaldum (Liverpool/Ing).

Avançados: Steven Berghuis (Feyenoord/Hol), Cody Gakpo (PSV Eindhoven/Hol), Luuk de Jong (Sevilha/Esp), Donyell Malen (PSV Eindhoven/Hol), Memphis Depay (Lyon/Fra), Wout Weghorst (Wolfsburg/Ale) e Quincy Promes (Spartak Moscovo/Rus).