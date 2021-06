Paulo Sousa agradece ‘empurrão’

Paulo Sousa fará hoje a antevisão ao duelo decisivo de amanhã, frente à Suécia, mas ontem veio a terreiro agradecer todo o apoio que os polacos. “Obrigado a todos. Para quem torce por nós em casa, mas principalmente para quem vem ao estádio. Sempre solidários, como se viu em Espanha. Foi fantástico”, disse o português, num vídeo publicado no Twitter das águias brancas.

É certo que a sua Polónia ainda leva um empate e uma derrota, mas Paulo Sousa garante que a “energia” e o “empurrão” que o povo polaco tem dado à equipa podem ser cruciais na decisão de amanhã: “Faremos tudo para que fiquem orgulhosos.”

Nota ainda para uma longa conversa entre o treinador luso e Krychowiak, no final do treino. O médio foi expulso no jogo de estreia e foi apontado como um dos culpados pela derrota da Polónia nesse encontro, frente à Eslováquia. Depois de cumprir um jogo de suspensão, ainda não é certo que volte à titularidade.

Guardião visto com cigarro

Szczesny foi visto com um cigarro na boca antes do jogo com a Espanha. O ‘The Sun’ não explica, no entanto, se o guardião acendeu o cigarro. A verdade é que Szczesny já é reincidente neste tipo de episódios.