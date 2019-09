Podence traz "fantasia" à Seleção e espera praxe: «Podiam ter-se esquecido...»

Podence não escondeu que quer mostrar serviço a Fernando Santos na sua primeira chamada à Seleção A por parte do técnico e garante que o bom arranque de ano no Olympiakos o pode inspirar para tal. Esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Sérvia, agendado para o próximo sábado, o avançado confessou que ainda não foi praxado, mas que depois da conversa com os jornalistas já pode imaginar o que aí virá...Recebi a notícia com muita felicidade. Não estava à espera e fiquei muito feliz ainda mais por entrar neste grupo. Quero mostrar o que valho, corresponder às expectativas que depositam em mim, e ajudar a ganharmos os jogos de qualificação.Tornei-me um jogador mais maduro, mais conhecedor do que é o futebol, tive mais minutos, e isso ajuda-me a evoluir como jogador. Os golos vêm com a regularidade com que se jogaSempre tive o objetivo de representar a Seleção principal nos Europeus e Mundiais. Trabalho no clube para mostrar resultados lá e depois na Seleção. Mas é passo a passo. Se conseguir ir ao Europeu fico extremamente feliz e será um dos meus maiores feitos.Verticalidade, fantasia, um jogo muito de linha e consigo acrescentar muito jogo interior. Vou trabalhar o que o mister me pedirComeçou muito bem. A Champions é um palco no qual todos querem estar [Olympiakos apurou-se para a fase de grupos] mas é passo a passo. Há quem diga que o que interessa é o final e acabar muito melhor do que comecei.A camisola será emoldurada. Praxado, ainda não fui e agora que soltou o tema... Eles podiam ter-se esquecido e agora vão lembrar-se... Agora vem a praxe!: Recebeu-me muito bem e todos os dias tem falado comigo e faz-me sentir bem. Isso foi muito importante para me sentir bem no grupo: É uma seleção forte, com jogadores mundialmente conhecidos; jogo vai ser num ambiente que não vai ser fácil