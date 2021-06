Pohjanpalo: «O Eriksen queria que jogássemos e tomámos a decisão com os dinamarqueses»

Joel Pohjanpalo marcou o único golo no dramático jogo que esta tarde colocou frente a frente a Dinamarca e a Finlândia e, no final, não deixou de homenagear Christian Eriksen depois do enorme susto que o médio dinamarquês sofreu durante a partida.





Lágrimas e muita apreensão: as fortes imagens dos jogadores da Dinamarca após Eriksen cair inanimado em campo



"As minhas palavras vão para o Eriksen e a sua família. Espero que esteja tudo bem. Soubemos que estava estável e bem. Queria que jogássemos e tomámos essa decisão juntamente com os dinamarqueses. É fantástico ver como o futebol liga as pessoas, como todos cantaram o seu nome...", explicou Pohjanpalo.Depois, falou sobre o jogo, que a Finlândia ganhou por 1-0. "Sabíamos que tínhamos de defender baixo, eles têm muita qualidade. Teríamos poucas chances. Marquei após um grande cruzamento, antecipei-me e coloquei a bola na baliza. O segundo momento do jogo foi o penálti defendido. Não posso dizer nada, estava só a rezar para que ele o defendesse. Conseguimos os pontos, é fantástico para toda a Finlândia, foi o nosso primeiro jogo. Agora temos de manter a cabeça erguida."