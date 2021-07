Polémica no Inglaterra-Dinamarca: duas bolas em campo no momento do penálti sobre Sterling

O Inglaterra-Dinamarca já acabou e para a história ficará o triunfo inglês que valeu a presença histórica na final do Euro'2020, mas o sucedido em Wembley deverá continuar a dar que falar. Tudo por conta do penálti que permitiu aos ingleses chegar à decisão, um lance que logo ali, pela falta em si, já merecera muitas críticas, por vários analistas considerarem que Raheem Sterling se atirou para a 'piscina' ao mínimo contacto.





Só que agora há um novo dado... que (ao que parece) ninguém viu. Tudo porque, nesse mesmo lance, o jogo prosseguiu com duas bolas em campo, sem que o juiz Danny Makkelie ou o VAR tivessem detetado ou assinalado qualquer irregularidade. Podia até dar-se o caso de a bola estar noutro lado do campo e isso podia servir de atenuante, mas a verdade é que, conforme se pode ver na imagem acima... as duas bolas estão praticamente lado a lado!Danny Makkelie, refira-se, é um árbitro de má memória para Portugal, já que foi ele o juiz no encontro de Belgrado no qual Portugal teve recentemente um golo anulado a Cristiano Ronaldo quando a bola esteve claramente dentro da baliza. Lembre-se que, ao contrário do duelo desta noite, essa partida não teve VAR.