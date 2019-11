Portugal com perfeito '11 em 11' após ausência de 21 fases finais de grandes competições

A seleção portuguesauma 11.ª presença consecutiva na fase final de uma grande competição, um perfeito '11 e 11', em contraste com apenas quatro participações nas primeiras 26 edições de Europeus e Mundiais.

Antes de 2000, a formação das 'quinas', que assegurou um lugar no Euro2020 com um triunfo no Luxemburgo (2-0), apenas tinha estado em dois Mundiais (1966 e 1986) e outros tantos Europeus (1984 e 1996), falhando o apuramento em 21 ocasiões, depois de não ter entrado na corrida ao Mundial de 1930.

A situação inverteu-se depois de falhado o Mundial de 1998, com Portugal a não mais falhar uma fase final, sendo que, em 2004, não precisou de se qualificar, pois disputou o respetivo Europeu na qualidade de anfitrião.

A formação das 'quinas' tem ainda uma outra presença numa fase final, da primeira edição da Liga das Nações, que venceu este ano, no Porto. Juntando esta prova, é a única seleção europeia sem ausências em fases finais desde 2000.

Para chegar ao Euro2020, Portugal precisou do último jogo, tal como na anterior qualificação, para o Mundial2018, enquanto na corrida ao Euro2016, que conquistou, qualificou-se ao penúltimo (1-0 à Dinamarca).

Esta facilidade contrasta com os problemas das três provas anteriores, em que Portugal só se apurou no 'play-off', duas vezes face à Bósnia-Herzegovina (Mundial de 2010 e Europeu de 2012) e uma frente à Suécia (Mundial de 2014).

Certo é que, a formação das 'quinas' soma apuramentos consecutivos desde que se qualificou para o Euro2000, tendo hoje elevado a contagem para 11, cenário bem diferente ao que aconteceu anteriormente.

Após ter estado ausente da qualificação para o primeiro campeonato do Mundo, em 1930, Portugal falhou sucessivamente oito apuramentos (Mundiais de 1934, 38, 50, 54, 58 e 62 e os primeiros Europeus, de 1960 e 64).

À nona tentativa, a formação das 'quinas' logrou, finalmente, qualificar-se, para o Mundial de 1966, sob o comando de Eusébio da Silva Ferreira, autor de sete dos nove golos lusos -- os outros foram de Coluna e Jaime Graça.

Mesmo com o 'rei', Portugal não conseguiu dar sequência ao brilhante terceiro lugar conseguido em Inglaterra e entrou em novo ciclo de oito falhanços, agora para os Europeus de 1968, 72, 76 e 80 e os Mundiais de 1970, 74, 78 e 82.

A primeira presença lusa num Europeu - já o sétimo - aconteceu em 1984, graças a um triunfo final por 1-0 sobre a União Soviética, selado por Jordão, de penálti, após falta sobre Chalana no limite da área.

Seguiu-se novo apuramento, agora para o Mundial de 1986, na sequência do célebre 'deixem-me sonhar' do 'bom gigante' José Torres. O 'milagre' aconteceu em Estugarda, onde a formação das 'quinas' venceu a RFA por 1-0, com um 'golão' de Carlos Manuel e várias bolas nos 'ferros' de Manuel Bento.

Após duas meias-finais nas duas primeiras fases finais (1966 e 1984), Portugal saiu envergonhado do México, face ao tristemente célebre 'Caso Saltillo' e os falhanços voltaram -- Europeus de 1988 e 92 e Mundiais de 1990 e 94.

Já com a 'geração de ouro', os campeões mundiais de juniores de 1989 e 1991, Portugal voltou em 1996, ao Europeu, de novo em Inglaterra, mas, dois anos depois, ainda desperdiçou mais um Mundial, o de 1998, num trajeto marcado pela injusta expulsão de Rui Costa, pelo francês Marc Batta, na Alemanha.

A ausência do Campeonato do Mundo disputado em França ainda é, no entanto, o derradeiro falhanço, já que Portugal segurou hoje o pleno de fases finais que ostenta desde 2000.

- Participações de Portugal em fases finais de Mundiais e Europeus:Prova ResultadoEuropeu 2020 (apurado para a fase final)Mundial 2018 Oitavos de finalEuropeu 2016 VENCEDORMundial 2014 Primeira faseEuropeu 2012 Meias-finaisMundial 2010 Oitavos de finalEuropeu 2008 Quartos de finalMundial 2006 4.º lugarEuropeu 2004 Finalista vencidoMundial 2002 Primeira faseEuropeu 2000 Meias-finaisMundial 1998 não se qualificouEuropeu 1996 Quartos de finalMundial 1994 não se qualificouEuropeu 1992 não se qualificouMundial 1990 não se qualificouEuropeu 1988 não se qualificouMundial 1986 Primeira faseEuropeu 1984 Meias-finaisMundial 1982 não se qualificouEuropeu 1980 não se qualificouMundial 1978 não se qualificouEuropeu 1976 não se qualificouMundial 1974 não se qualificouEuropeu 1972 não se qualificouMundial 1970 não se qualificouEuropeu 1968 não se qualificouMundial 1966 3.º lugarEuropeu 1964 não se qualificouMundial 1962 não se qualificouEuropeu 1960 não se qualificouMundial 1958 não se qualificouMundial 1954 não se qualificouMundial 1950 não se qualificouMundial 1938 não se qualificouMundial 1934 não se qualificouMundial 1930 não participou

