Reacende-se rivalidade em França: «Estes belgas rapidamente irão para casa comer batatas fritas»

As palavras do belga Thomas Meunier depois do jogo de ontem com a Rússia (3-0) não foram bem recebidas pelos franceses. "Continuamos a ser número 1 do Mundo, por isso é preciso uma boa equipa nos derrotar", atirou.





Os franceses consideram-se os melhores e no programa 'L'Equipe du soir' os comentadores não pouparam nas críticas ao jogador do Borussia Dortmund. "Tenho a impressão que ainda não digeriram a derrota das meias-finais do Mundial", disse Johan Micoud, antigo médio francês."Estes belgas falam muito, mas rapidamente irão para casa comer batatas fritas", atirou, por sua vez, o jornalista Gilles Favard.Mas as críticas não ficaram por aqui. "Ninguém ama ninguém mais do que a si mesmo. Fala muito, com termos eloquentes, ri-se, quer tirar vantagem, mas na realidade carece seriamente de autoconfiança. Bem-vindo ao paradoxo do complexo de superioridade", acrescentou Micoud.Os vizinhos vivem uma rivalidade acesa há muitos anos. Os franceses foram campeões do Mundo em 2018, mas os belgas são os líderes do ranking da UEFA desde finais desse ano.