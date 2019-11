Robert Moreno garantiu apuramento para o Euro'2020... mas deve ser despedido

A notícia caiu que nem uma bomba durante este último jogo de Espanha, no apuramento para o Euro 2020. A ‘La Roja’ goleou a Roménia por 5-0 e, como já se sabia, fechou o grupo F no primeiro lugar. Vai ser cabeça de série no sorteio do Campeonato da Europa. Contudo, o encontro ficou marcado pela notícia de que o selecionador espanhol, Robert Moreno, não vai comandar a equipa no Europeu. A informação foi avançada por Juanma Castaño, na Cadena Cope, que garantiu também que Luis Enrique já terá negociado com o presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, para regressar ao cargo de selecionador. A notícia motivou mesmo a que Robert Moreno cancelasse a conferência de imprensa de rescaldo do encontro.Segundo escreve o jornal "Marca", o técnico já se terá mesmo despedido dos jogadores, em lágrimas.A Real Federação Espanhola convocou para esta terça-feira, às 11h00, uma conferência de imprensa, na Cidade do Futebol espanhola.Já o final do encontro, na zona mista, os jogadores de Espanha, recusaram-se a tecer qualquer comentário e aumentaram o mistério.Saúl, médio do Atl. Madrid, garante que o grupo "não sabe de nada". "Não vou comentar nada. O trabalho do Robert Moreno está-se a refletir em campo e estamos muito contentes com ele", atirou.