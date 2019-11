Ronaldo marcou golo 99 por Portugal: já só faltam 10 para chegar a Ali Daei

Cristiano Ronaldo continua a escrever novos capítulos de ouro num livro já com muitas páginas, e voltou a brilhar frente ao Luxemburgo. No jogo em que Portugal garantiu o apuramento direto para o Euro’2020 com uma vitória por 2-0, o avançado, de 34 anos, manteve acesa a luta com Ali Daei pelo trono de melhor marcador internacional de sempre. CR7 tem agora 99 golos e está a 10 do iraniano, sendo que a centena está ali mesmo ao virar da esquina.

Um facto que torna esta aproximação de Ronaldo a Ali Daei impressionante é a maneira como acelerou nas últimas temporadas. Basta olhar para as estatísticas, que mostram que CR7 tem 47 golos em 46 jogos pela equipa das quinas desde que celebrou... o 30º aniversário, a 5 de fevereiro de 2015. Até se tornar trintão, Cristiano assinou 52 tiros certeiros em 116 partidas, pelo que está quase a conseguir igualar esse registo com menos de metade dos encontros disputados. E mais: marcou 11 vezes nas últimas seis internacionzalizações.