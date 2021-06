Rudiger nega ter mordido Pogba: «Não me devia ter aproximado tanto dele com a boca»

Antonio Rudiger, central que esteve em destaque na partida desta terça-feira entre a Alemanha e a França (vitória dos gauleses por 1-0, com autogolo de Hummels), negou, em declarações após o encontro, ter mordido o seu adversário, Paul Pogba. O jogador alemão confessou que o episódio "pareceu infeliz" em televisão, mas que nunca teve a intenção de magoar o colega.





"Não me devia ter aproximado tanto dele com a boca, sem dúvida. Parece um momento infeliz", começou por dizer, acrescentando que falou com o médio francês depois do jogo sobre o incidente : "Falámos depois da partida, e ele confessou que não houve qualquer mordidela, assim como o fez, mais tarde, com os meios de comunicação. Mesmo durante o encontro, o árbitro disse-me que me teria punido caso fosse uma situação de conduta violenta".Também após o apito final, Pogba, quando questionado acerca do sucedido, atirou: "Somos amigos. Não foi nada de especial, não estou aqui a chorar por cartões amarelos ou vermelhos por ações deste género. Acho que ele me mordiscou, e eu senti e disse ao árbitro. Ele é que tem de tomar as decisões, e decidiu. Não recebeu nenhum cartão e acho que foi melhor assim. Não quero que seja suspenso por isto".As duas seleções integram o grupo de Portugal no Euro'2020, juntamente com a Hungria. Na segunda ronda, Portugal desloca-se a Munique para defrontar a Alemanha, em jogo a disputar no próximo sábado, dia 19, pelas 17h.