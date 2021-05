Rússia mantém 38.ª posição no ranking FIFA

A Rússia manteve a 38.ª posição no ranking FIFA, antes do início do Campeonato da Europa 2020, que se realiza de 11 de junho a 11 de julho.





Não houve mexidas nos 50 primeiros e, por isso, a Bélgica continua a liderar. A FIFA justifica esta atualização com o facto de os compromissos internacionais terem estado parados, desde o último lançamento do ranking.Apesar de a Rússia ter perdido o último jogo que disputou, 2-1 na visita à Eslováquia a contar para o apuramento para o Mundial'2022 no Qatar, conseguiu estabilizar na posição 38 e é daí que vai partir para mais uma grande competição de seleções.