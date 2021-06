Sabrina Jensen, a mulher da vida de Eriksen cujo desespero em campo emocionou o mundo

A imagem de Sabrina Kvist Jensen em lágrimas, desesperada em pleno relvado, a ser consolada pelos jogadores da seleção da Dinamarca, correu mundo. Mais do que namorada de Christian Eriksen, ela é o amor da sua vida e mãe dos seus dois filhos. E tal como todos os que assistiram àqueles minutos aflitivos, depois do colapso do médio, Sabrina respirou de alívio quando soube que Christian respirava e que se encontrava estabelizado.





Jogadores da Dinamarca confortam namorada de Eriksen em lágrimas no relvado



Eriksen e Sabrina conhecem-se desde a infância, mas estão juntos desde 2012. A relação iniciou-se quando ele jogava no Ajax. "Conhecemo-nos há muito tempo, mas não começámos a nossa relação logo ao início", contou o jogador do Inter numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport'.Nos primeiros meses namoraram à distância, depois de ele ter sido contratado pelo Tottenham porque ela não o quis acompanhar sem antes terminar o seu curso de cabeleireira na Dinamarca.Quando se mudou para Londres, Sabrina trabalhou numa empresa de design de moda e desenvolveu também ações junto com uma fundação que ajuda crianças em situação de pobreza. Sempre foi muito discreta e nunca quis ostentar o epíteto de 'mulher de jogador de futebol'.Sabrina e Christian nunca casaram, mas têm dois filhos: Alfred, nascido em 2018 e o pequeno Eriksen, que tem apenas um ano.