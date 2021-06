Seferovic lançado para a teia galesa

Seferovic, avançado do Benfica, é uma das principais armas da Suíça apontadas à baliza do País de Gales e hoje será necessário ter um faro de golo particularmente apurado para quebrar a teia defensiva adversária. Nos 12 jogos disputados entre 2020 e 2021, os britânicos só sofreram golos em quatro jogos e Vladimir Petkovic, selecionador dos suíços, está consciente das dificuldades.

“São oponentes muito fortes, que merecem respeito. Têm hábitos que podem causar estranheza. São muito compactos defensivamente e fortes em situações de um para um”, analisou o técnico, de 57 anos, que pretende assumir o domínio do jogo, sem olhar apenas para a estrela do adversário. “Queremos ter a bola e impor o nosso ritmo. Não nos vamos focar apenas em Bale”, garantiu.

O treinador fez ainda uma analogia para reforçar a importância de entrar em bom plano. “Queremos escrever a primeira página do livro para passarmos para a próxima e a história ter um final feliz”, apontou.

Giggs dá apoio por fora

Já o País de Gales chega à competição sem o selecionador Ryan Giggs, afastado devido à acusação de assédio e agressão sexual a duas mulheres, sendo que o técnico apoia por fora. “No fim do dia, é um amigo. Esqueçam o treinador ou treinador adjunto. É um amigo. Tenho falado com ele e deseja-nos o melhor”, referiu Rob Page, que vai orientar o conjunto galês durante a prova.



Bale preparado para dar 100%



Gareth Bale, capitão do País de Gales, garantiu estar em forma para liderar o grupo. "Estou bem e preparado. Ando a marcar golos e estou confiante. Quando venho à seleção, toda a gente vê o quão feliz e apaixonado eu estou. Vou dar sempre 100% por esta seleção", prometeu. O atacante do Real Madrid, que esteve emprestado ao Tottenham, retirou ainda a pressão aos galeses, apesar da chegada às meias-finais, em 2016. "As pessoas podem falar que deveríamos fazer certas coisas, mas é uma equipa e uma prova diferente", disse. *