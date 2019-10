Seleção Nacional concentra-se com Mário Rui e William Carvalho em dúvida

A seleção portuguesa concentra-se esta segunda-feira para a dupla jornada com Luxemburgo e Ucrânia, que pode confirmar o apuramento direito para a fase final do Euro'2020. A concentração dos jogadores tem William Carvalho e Mário Rui como as maiores dúvidas para o selecionador Fernando Santos.Mário Rui, que é habitual suplente de Raphael Guerreiro no lado esquerdo da defesa lusa, lesionou-se durante a última semana, no encontro do Nápoles na Liga dos Campeões, e nem foi utilizado pelo emblema italiano no fim de semana, no campeonato italiano.Por seu lado, William Carvalho, que é totalista por Portugal na fase de qualificação para o próximo Europeu, está com um problema muscular, tendo mesmo falhado o jogo do Betis da última sexta-feira com o Eibar, e está em risco para os próximos dois jogos da seleção nacional.Entre os eleitos, destaque para a presença do central Ruben Semedo, dos gregos do Olympiacos, que foi chamado pela primeira vez à principal seleção lusa.Os campeões europeus recebem o Luxemburgo em 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o Grupo B.Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).José Fonte (Lille, Fra), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Rúben Dias (Benfica), Ricardo Pereira (Leicester, Ing), Pepe (FC Porto) e Ruben Semedo (Olympiacos, Gre).Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Betis, Esp) e João Mário (Lokomotiv Moscovo, Rus).Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (PSV Eindhoven, Hol), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).