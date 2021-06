Selecionador da Dinamarca e a visita de Eriksen: «Foi importante para vários jogadores»

Kasper Hjulmand, o selecionador da Dinamarca, admitiu que a visita de Christian Eriksen aos companheiros de equipa na última sexta-feira, depois de deixar o hospital, tranquilizou os jogadores.





"Significou muito para os que não o tinham visto, especialmente para aqueles mais próximos do Christian. Uma coisa é vê-lo em vídeo e outra é vê-lo ao vivo, com os próprios olhos. Foi bom. O ambiente é diferente, claro, mas foi bom vê-lo, a ele e à sua família. Foi importante para vários jogadores", contou Hjulmand antes do jogo de hoje, com a Rússia, decisivo para a continuidade da equipa no Europeu.Eriksen, que caiu inanimado no jogo da primeira jornada da fase de grupos, diante da Finlândia, esteve uma semana internado e foi sujeito a uma cirurgia onde lhe foi implantado um cardiodisfribilador interno (CDI) no coração, na quinta-feira. No dia seguinte, recebeu alta mas antes de ir para casa quis visitar os amigos.