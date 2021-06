O selecionador da Hungria deixou uma publicação no Instagram bem humorada, depois do afastamento de Portugal, da França e da Alemanha no Europeu. "Vemo-nos na praia", escreveu o italiano Marco Rossi, partilhando uma fotomontagem em que os três craques aparecem com as malas, na praia.





As quatro equipas estavam no chamado 'grupo da morte' mas nenhuma delas conseguiu passar aos quartos-de-final.A Hungria não foi além da fase de grupos. Já Portugal foi eliminado nos 'oitavos' pela Bélgica, a França 'caiu' diante da Suíça e a Alemanha cedeu frente à Inglaterra.