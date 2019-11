Sérgio Conceição felicita Seleção Nacional: «Grupo fantástico»

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não deixou passar em claro o apuramento de Portugal para o Euro'2020 e felicitou este domingo o conjunto orientado por Fernando Santos."Parabéns a este grupo fantástico, passaporte carimbado", escreveu o técnico no Twitter.Sérgio Conceição deu também nas vistas na Seleção Nacional. Como jogador, marcou presença no Euro'2000 e ficou célebre ao assinar um hat trick frente à Alemanha, na vitória lusa por 3-0.