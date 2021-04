Sevilha fica com o lugar de Bilbau e vai receber jogos do Europeu

Um dia depois da UEFA ter comunicado que o estádio San Mamés não vai receber jogos do Euro'2020, sabe-se agora que Sevilha é a sede que substitui Bilbau. La Cartuja foi a solução encontrada pela Federação espanhola de Futebol depois do Governo basco ter reafirmado que as medidas sanitáruas impedem a presença de público.





"Em Bilbau o Euro2020 não será jogado, mas não vamos permitir que joguem com Bilbau e com as instituições bascas, nem que ponham em dúvida a comprovada e longa experiência das suas autoridades para a organização de eventos internacionais", referiu quinta-feira num comunicado conjunto a autarquia de Bilbau e o governo do País Basco, falando de uma decisão "unilateral" da UEFA.O Euro'2020 foi adiado para este ano devido à pandemia da covid-19 e decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho.Portugal, que defende o título conquistado em 2016, estreia-se no grupo F frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, em 23 de junho, de novo em Budapeste.