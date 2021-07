Shearer condena comportamento de Immobile: «Patético e vergonhoso»

Alan Shearer, comentador da BBC e lenda do futebol inglês, deixou duras críticas a Ciro Immobile, avançado italiano que, durante a partida entre Bélgica e Itália, que terminaria em vitória italiana (2-1) e apuramento para as meias-finais do Euro'2020, simulou uma lesão dentro da grande área belga no lance do golo de Barella, acabando por nem ver o lance que daria o primeiro tento do encontro, aos 31 minutos. Ao ver que a bola tinha entrado na baliza, Immobile levantou-se de imediato para ir celebrar com os colegas, 'esquecendo' toda a dor que estava a sentir.





"Nem sequer me quero rir com aquilo que se passou, é patético. Dá para ver que ele olha para o árbitro, até antes de dar conta do que estava a acontecer no jogo. Patético e vergonhoso, é o que é", criticou Shearer.Recorde-se que a Itália vai agora defrontar a Espanha nas meias-finais do Europeu, em jogo a disputar na próxima terça-feira, dia 6, pelas 20h, em Wembley.