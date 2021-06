Sneijder desfaz-se em elogios ao "subvalorizado" Pandev: «É um jogador fantástico»

Wesley Sneijder desfez-se em elogios a Goran Pandev, experiente avançado macedónio que defrontará a Holanda no próximo dia 21, em jogo da 3.ª jornada do Grupo C do Euro'2020.





Em declarações ao 'De Telegraaf', o ex-internacional holandês adjetivou o dianteiro do Génova como um "jogador fantástico", afirmando que tem sido "subvalorizado" ao longo da sua carreira."Ele [Goran Pandev] tem um pé esquerdo e um faro pelo golo fantásticos. Penso que ele é um jogador fantástico e o que o torna assim é que tem uma visão magnífica e torna tudo mais fácil para os seus companheiros marcarem golos. Além disso, é uma boa pessoa, adora futebol e na minha opinião tem sido subvalorizado enquanto jogador. É um avançado implacável quando está dentro da grande área", atirou.