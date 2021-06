Suíça-Turquia: apenas interessam os três pontos

Na última ronda do Grupo A, Suíça e Turquia defrontam-se num encontro em que ambas as seleções têm de vencer para manterem a esperança no apuramento para os oitavos-de-final da competição. Os helvéticos têm ligeira vantagem, pois já conquistaram um ponto, mas mesmo assim têm de ir à procura do triunfo. Vladimir Petkovic, selecionador suíço, vai deixar Seferovic, avançado do Benfica, no banco para colocar Gavranovic, que atua no Dínamo Zagreb. O treinador também conta com o guarda-redes Sommer, que durante a semana foi assistir ao nascimento do seu segundo filho, mas Petkovic pretende que a equipa continue a demonstrar a sua verdadeira alma. “Para além da abordagem tática adequada, temos de voltar a revelar as nossas virtudes, como solidariedade, identidade, alegria e respeito, tal como fizemos no último jogo”, salientou o técnico de 57 anos.

Também o central Akanji, que atua no Borussia Dortmund, destacou que a Suíça precisa de ser mais eficaz, mas acredita na passagem aos ‘oitavos’. “Temos de concretizar melhor lá na frente, mas também temos de defender bem, como uma equipa. Acreditamos que podemos passar. Quatro pontos colocam-nos numa boa posição. Obviamente que não dependemos de só nós, mas apenas teremos hipóteses se vencermos e, se possível, com uma boa diferença de golos, esperando que seja suficiente”, frisou.





A Turquia perdeu os dois jogos anteriores e o selecionador Senol Günes pretende mudar a imagem deixada, nem tanto pela pequena hipótese de se apurar para os ‘oitavos’, mas pelo futuro desta equipa. "Nunca fomos favoritos e viemos trabalhar para podermos sê-lo no futuro. Temos muitos jogadores jovens e, por vezes, os jogos decidem-se em pormenores. Aprenderam com os erros e estou orgulhoso dos meus jogadores. Deram muitas coisas boas ao futebol turco. Disse-lhes isso mesmo", sublinhou o técnico.