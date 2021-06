Thiago Alcântara recorda o pânico da covid-19: «Só pedia para não ter ninguém por perto»

Thiago Alcântara, médio do Liverpool e que vai representar a seleção espanhola no Euro'2020, aproveitou uma entrevista ao jornal 'Marca' para relembrar os momentos difíceis que viveu durante a pandemia, em que "só pedia para não ter ninguém por perto". O jogador falou ainda sobre Busquets ter testado positivo, a personalidade de Luis Enrique, e deixou uma mensagem aos adeptos em vésperas do primeiro jogo da equipa no Europeu.





"Quando testei positivo estava com a minha família. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a proteção deles e dos colegas. Só conseguia pensar: 'Se isto acontecer comigo, por favor, isolem-me. Não quero ter ninguém por perto'. Passei muito mal. Não queria que ninguém passasse o que passei, mas sei que há casos bem piores", começou por referir Thiago, que afirmou que a seleção está a lidar bem com a pandemia, apontando à estreia contra a Suécia: "Faremos tudo o que nos disserem para chegarmos ao jogo prontos para competir. Vejo a equipa a trabalhar de maneira espectacular, dadas as circunstâncias, e estou confiante que vamos chegar muito bem à estreia".Questionado sobre Sergio Busquets, que deve falhar o primeiro jogo devido à covid-19, o médio espanhol afirmou ser "uma pena": "Estamos a falar do jogador com mais jogos e experiência nesta equipa. O Sergio é muito importante aqui, é o capitão. É supercarismático para nós. É uma pena, assim como seria uma pena se fosse com qualquer um. Somos amigos e espero que possa estar connosco em breve", referiu, lembrando ainda o medo que viveu na fase inicial da pandemia, enquanto os jogadores esperavam pelos resultados dos testes: "Ao início, havia uma incerteza global. Havia medo ali. Eu estava na Alemanha com a minha família, e estávamos assustados. Aqui não, contamos com ótimos profissionais e cumprimos todos os protocolos que eles nos solicitam".Em relação a Luis Enrique, e quando perguntado acerca da personalidade do selecionador, Thiago foi perentório: "O bom do mister é que é igual tanto com a imprensa como com os jogadores, não há diferenças", rematou, antes de deixar uma mensagem de esperança para os adeptos espanhóis: "Tentaremos ajudar, dar um pouco de felicidade nestes momentos tão complicados. Vamos dar o máximo por nós e por todos".