Thomas Munier: «Não recomendaria a um companheiro meu 'sair do armário'»

A polémica em torno da iluminação do estádio de Munique com as cores do arco-íris, e a consequente proibição por parte da UEFA, tem sido um dos temas por estes dias no Europeu e Thomas Munier, jogador da seleção belga, falou sobre o assunto.





"Estamos no século 21, é o momento de aceitar todos como são. Há pessoas que colocam cartazes com 'não ao racismo', mas temos de fazer mais do que isso", atirou o defesa belga.Meunier explicou que a homossexualidade é um tema complexo nos meandros do futebol. "É uma pena, mas no futebol uma 'saída' não é tão evidente. Não recomendaria a um companheiro meu 'sair do armário'. Não que o tenha feito, mas nunca conheci um jogador gay no futebol. Às vezes vês um 'sair do armário', mas apenas depois de deixar de jogar, e não durante a carreira, como acontece no futebol americano. A mentalidade no futebol ainda não é a que deveria de ser."Recorde-se que o município de Munique pretendia iluminar a Allianz Arena com as cores do arco-íris, símbolo associado à comunidade LGBT, no embate de hoje entre a Alemanha e a Hungria, na terceira jornada do Grupo F, e hastear bandeiras multicoloridas no recinto.A iniciativa visava manifestar apoio à comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) na Hungria, que aprovou recentemente uma lei que proíbe a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos.