Treino da Seleção Nacional volta a não contar com João Moutinho

A principal baixa do treino da Seleção Portuguesa desta terça-feira foi, mais uma vez, João Moutinho que também falhou o treino de ontem por ter apresentado uma mialgia de esforço.





Fernando Santos voltou, assim, a contar com apenas 20 jogadores no relvado uma vez que, além de Moutinho, Bruno Fernandes, aguardado esta quarta-feira, além de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva só irão juntar-se aos companheiros de Seleção depois do jogo com a Espanha.Portugal vai realizar dois particulares, frente a Espanha e Israel, antes de partir Budapeste onde defronta a Hungria, no dia 15, no primeiro jogo da Seleção a contar para o Euro'2020.