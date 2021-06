Turquia com Demiral, Çalhanoglu e Yilmaz nos 26 convocados para o Euro'2020

O selecionador da Turquia, Senol Gunes, divulgou a lista final dos 26 convocados para o Euro'2020, na qual se destacam alguns jogadores a alinhar fora do país, como Demiral, Çalhanoglu ou Yilmaz.

Um dos destaques é o central Demiral, da Juventus, que em Portugal jogou nos juniores do Alcanenense e do Sporting, até chegar à equipa B dos leões, mas sem oportunidades na principal, pela qual jogou apenas uns minutos na Taça de Portugal.

As escolhas de Senol Gunes apostam em 15 jogadores que alinham fora da Turquia, entre os quais o avançado Burak Yilmaz, o melhor marcador do Lille no campeonato, com 16 golos, contribuindo de forma decisiva para o título da equipa em França.

Nos médios, Hakan Çalhanoglu é um nome forte nas escolhas turcas, depois de uma época em que o jogador do AC Milan disputou 43 jogos pelos 'rossoneri' e marcou nove golos.

No Euro'2020, competição em que Portugal defende o título, a Turquia integra o grupo A, com Itália, Suíça e País de Gales, com jogos agendados para Roma e Baku.

Lista de 26 convocados:

Guarda-redes: Altay Bayindir (Fenerbahçe), Fehmi Mert Gunok (Basaksehir) e Ugurcan Çakir (Trabzonspor).

Defesas: Zeki Çelik (Lille/Fra), Caglar Söyüncü (Leicester/Ing), Kaan Ayhan (Sassuolo/Ita), Merih Demiral (Juventus/Ita), Mert Müldür (Sassuolo/Ita), Ozan Kabak (Liverpool/Ing), Umut Meras (Le Havre/Fra) e Ridvan Yilmaz (Besiktas).

Médios: Yusuf Yazici (Lille/Fra), Dorukhan Toköz (Besitas), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuslu (West Bromwich/Ing), Orkum Kökçü (Feyenoord/Hol), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyali (Galatasaray) e Hakan Calhanoglu (AC Milan/Ita).

Avançados: Burak Yilmaz (Lille/Fra), Cengiz Ünder (Leicester/Ing), Enes Ünal (Getafe/Esp), Abdulkadir Omur (Trabzonspor), Kerem Akturkoglu (Galatasaray), Halil Ibrahim Dervisoglu (Galatasaray) e Kenen Karaman (Fortuna Dusseldorf/Ale).