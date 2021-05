Turquia vence Azerbaijão por 2-1

A seleção da Turquia, orientada por Senol Günes, começou da melhor forma a preparação para o Campeonato da Europa e venceu, esta quinta-feira, o Azerbaijão, por 2-1.





Os turcos foram obrigados a dar a volta ao resultado, depois do golo de Emin Makhmudov, aos 28 minutos. No entanto, a reação da Turquia foi imediato e antes do intervalo.Ibrahim Dervisoglu, avançado do Galatasaray fez o empate aos 34' e Kaan Ayhan, defesa central do Sassuolo, ao minuto 45, com assistência de Demiral, central da Juventus que passou pelo Sporting.Na 2.ª parte, Senol Günes aproveitou para testar outras opções e o resultado não se alterou. A Turquia soma um triunfo na preparação para o Europeu, no qual tem estreia marcada logo para o dia 11 (primeiro dia), frente à Itália, no Grupo A que também inclui País de Gales e Suíça